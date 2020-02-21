» أول تعليق من طارق حامد على مشادته مع «كهربا»

21 فبراير 2020 - 06:07 م

علق طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مشادته مع محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي التي حدثت خلال مواجهة السوبر المصري التي جمعت الفريقين أمس باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأكد طارق حامد في حديث مع المشجعين عقب وصول الفريق إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أن محمود كهربا هو من افتعل الأزمة منذ البداية.

وقال «حامد»، «ماكنتش عايز أعمل حاجة وهو اللي ضربني في الأول، قولتله مينفعش كدا أنت مجنون فاضطريت لدفعه في وجهه».

ونشبت مشادة قوية بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا في آخر 10 دقائق من عمر مواجهة السوبر المصري والذي توج به نادي الزمالك على حساب الأهلي بركلات الترجيح.