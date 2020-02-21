الزمالك يُعلق على تجاوزات «شيكابالا» ضد الأهلي

21 فبراير 2020 - 05:58 م

أعرب أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الغامرة بتتويج فريقه بلقب بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

قال أحمد مرتضى: أدينا المهمة التي علينا واللاعبين ستصل في الرابعة والنصف إلى مطار القاهرة وكانوا رجالا وعملوا ما عليهم".

وعن المكافآت التي سيتم تخصيصها للاعبي الزمالك رد قائلا: "ان شاء الله مش هنبخل عليهم".

وعما فعله شيكابالا مع جمهور الأهلي عقب نهاية السوبر شدد على أنه سيتم مشاهدة الفيديو وإذا ما ثبت ارتكاب خطأ سيتم معاقبته.

وطالب عضو مجلس الزمالك بضرورة أن يكون هناك وقفة ضد من أخطأ من الجانبين سواء من الأهلي أو الزمالك.

وتصل بعثة الزمالك الي القاهرة في الخامسة الا ربع عصر اليوم قادمة من أبو ظبي عقب الفوز بالسوبر المصري أمس علي حساب الأهلي 4/3 بضربات الترجيح، علي ان يخوض الفريق مرانه غدًا دون راحة نظرًا لضيق الوقت.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل، تليها مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، ثم مباراة بيراميدز في الدوري، وأخيرًا مباراة الإياب أمام الترجي التونسي.