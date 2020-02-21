إسرائيل تعلن تسجيل أو حالة إصابة بـ«كورونا»

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أعلنت قناة «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، في إسرائيل.

ولم تعلن القناة الإماراتية، عن أي تفاصيل أخرى بشأن حالة المصاب بالفيروس المنتشر من مقاطعة ووهان الصينية، منذ ديسمبر من العام الماضي.

وأعلنت السطات الإيطالية، في وقت سابق، اليوم الجمعه الموافق، عن تسجبل حالة الإصابة الرابعة بفيروس كورونا الجديد.

وبجسب بيان صادر عن السلطات الإيطالية، فإن المصاب عمره 38 عاما ونُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.

وذكر موقع ” روسيا اليوم أن بذلك تكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.


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