بالفيديو.. تبادل قبلات بالكمامات في حفل زفاف جماعي خوفًا من كورونا

أقامت مدينة باكولد الواقعة على ساحل الفلبين، حفل زفاف جماعي شمل 220 عريسا وعروسا، بينما أخذوا يتبادلون القبلات أثناء ارتدائهم الكمامات.

واستعان العرسان بالكمامات الطبية الزرقاء برفقة وأقاربهم، لمواجهة فيروس كورونا الذى أزهق 2236 روحا وحضروا الحفل الجماعى الذى أقامته المدينة الساحلية أمس الخميس.

وتحولت القاعة إلى بحر من القمصان والأثواب البيضاء، تظهر فوقها نقاط زرقاء، وهى الكمامات التى كان لازما أن يضعها الجميع، خوفًا من العدوى.

ويقول أحد العرسان بالحفل، إنه تزوج خطيبته التي عاش معها سبع سنوات، مشيرًا إلى أن الأمر مختلف لكنه حينما تكون القبلة على الكمامات، لكنه مطلوب.



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