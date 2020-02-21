إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

21 فبراير 2020 - 05:53 م

أعلنت وزارة المالية، عن إجؤاء اقتصادي اليوم الجمعة، هو الأول من نوعه في تاريخ مصر.





وكشفت الوزارة أنها بدأت الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر هذه السندات.





ويهدف إصدار السندات إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.





وأكد وزير المالية محمد معيط، أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole، من بين 17 عرضا لأكبر البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء.



