  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

وفيات جماعية للحيوانات بالصين.. وإعدام ملايين الدولارات بسبب كورونا

محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة

بالفيديو.. محافظ البحيرة: 20 بطة قرض لكل شاب ليبدأ بها حياته

عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"

عبدالله رشدى: الأزهر مظلوم فى الإعلام.. وخصومه يسيطرون (حوار)

المتهم

بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا

الفيديو

شاهد.. يموت على الهواء مباشرة أثناء شكواه من سوء الرعاية الصحية

كورونا

مفاجأة.. أمريكا تنتج علاجًا لفيروس "كورونا"

حذاء صلاح

هدية «صلاح» لطفل سوري تحظى بإعجاب صحافة لندن

شقة في مكان مميز ببريطانيا بـ 1جنيه إسترليني فقط

صور.. بيع شقة في مكان مميز ببريطانيا بـ 1جنيه إسترليني فقط

وزارة المالية

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

الاهلى والزمالك

الأهلي يرفض تأجيل قمة الدوري بعد خسارة السوبر

«كلوب» يرد على طفل طالبه بخسارة لقب الدوري الإنجليزي

الرياضة

طفل
طفل
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد

#

مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتى

#

«كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك

الدوري الإنجليزي

المصريون

ليفربول

كلوب

رد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على رسالة من دراغ كيرلى وهو طفل عمره 10 سنوات يشجع مانشستر يونايتد ولا يرضيه النتائج الإيجابية التى يحققها الريدز مؤخرًا كونه الفريق الوحيد الذى لم يتلق أى خسارة فى الدورى الإنجليزى حتى الآن.

وجاءت رسالة الطفل تحمل عتابا إلى كلوب وطالبه بالتوقف عن الانتصارات وعدم تحطيم الرقم القياس كأكثر فريق في تاريخ الكرة الإنجليزي يحافظ على سجله خاليا من الهزيمة وأوضح قائلا: "ليفربول يفوز فى مباريات كثيرة جدا، وإذا ما فزت فى تسع مباريات أخرى ستحصد لقب أفضل فريق لم يخسر أى مباراة فى تاريخ الكرة الإنجليزية".

وتابع "أرجوك أن تخسر فى المباراة القادمة، وتترك الفريق الآخر يسجل أهدافا وأتمنى أن أكون أقنعتك بعدم الفوز بالدورى أو أى مباراة أخرى".

ونال الطفل إعجاب كلوب لذلك قرر الرد عليه في خطاب رسمي من ليفربول قال فيه: "للأسف لا أستطيع تلبية رغبتك والتساهل فى المباراة، ليس هذا خيارى، مثلما تريد أنت أن يخسر ليفربول، وظيفتى تملى على أن أفعل كل ما في وسعي لأساعد فريقي على الفوز، كي أسعد الملايين حول العالم التي ترغب مني أن أفوز بأي ثمن، وأنا حريص على ألا يخيب أملهم".

وأضاف كلوب: "يمكنني أن أقول بكل أمانة أن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو حبك لكرة القدم ولناديك، مانشستر يونايتد حقا محظوظ بك يا صغيري، وبرغم أن ناديينا منافسين أقوياء، فإننا نكن لبعضنا الاحترام والتقدير، تلك هي ما تعنيه كرة القدم لى".

وعقب تلقى الطفل لرسالة كلوب، شعر بالفخر وقال والده لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "زوجتي تريشيا كانت في مكتب البريد، وأخبروها بأن هناك خطابا مسجلا لدراج وكانت تتساءل عن هوية الشخص الذى يرسل خطابا لطفلها، وحينما عادت وأخبرت طفلها قال بالتأكيد هو يورجن كلوب، وقد كان بالفعل!".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 76 نقطة ويأتى مانشستر يونايتد فى المركز السابع برصيد 38 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. يموت على الهواء مباشرة أثناء شكواه من سوء الرعاية الصحية
» «أزارو» يسجل في فوز فريقه الاتفاق على الفيصلي
» 5 ملاعب مُرشحة لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا وموعد الإعلان
» سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ
» الإسماعيلي يودع كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز
» موجة ثلوج تضرب السعودية
» شاهد مقلب «صلاح» ضد نجم مانشستر يونايتد.. ورد فعل «ميسي»
» بالصور.. السعودية تضبط متهمًا خطيرًا
» أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز
» أول تعليق من طارق حامد على مشادته مع «كهربا»
» الإمارات تتبرع لمستشفى مجدي يعقوب بـ 360 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية