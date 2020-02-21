خدعوك فقالوا: شرب الكثير من الماء يحسن البشرة

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شرب الكثير من الماء يحسن البشرة
شرب الكثير من الماء يحسن البشرة
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البشرة السليمة المتوهجة هي ما يسعى الكثير من الناس إلى تحقيقه، لكن بعض العادات المتعلقة بالنظافة، والإفراط في تناول منتجات معينة يمكن أن يلحق الضرر بالبشرة.

الدكتورة ميرفين باترسون، أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية بلندن، كشفت عن أهم الأخطاء الشائعة المتعلقة بالبشرة، وأبرز ما يحتاجه الإنسان إلى معرفته للحصول على بشرة صحية ومشرقة.

تجنب التقشير

تجنب إزالة خلايا البشرة الدهنية السليمة عن طريق التقشير، لأن ذلك يعرض الطبقات العميقة للأضرار البيئية وفقدان الماء. من الأفضل استخدام مقشر "سائل" بدلاً من ذلك، مثل "Epionce Lytic Tx ". فالمكونات الطبيعية تحتوي على أحماض الساليسيليك والأزاليك التي تزيل خلايا الجلد الميت بلطف دون الإضرار بحاجز الجلد.

شرب الماء

كثير من الناس يعتقدون إن شرب الكثير من الماء سوف يرطب الجلد. لكن شرب الماء بمفرده لن يفعل شيئًا يذكر. من غير المجدي شرب ما يفوق رغبات الجسم في شرب الماء، لأن أنظمة توازن السوائل الطبيعية في الجسم تفرز السائل غير المرغوب فيه. وصحة الجلد أكثر تعقيدًا من مجرد شرب كمية كبير من الماء. فالماء ضروري، لكنه عامل واحد من بين عدة عوامل..

مناديل الوجه

أن مناديل الوجه ليست جيدة للبشرة (أو البيئة) لأنها تميل إلى تشويه أي أوساخ أو الماكياج الزائد حول الوجه بدلاً من إزالته. ويمكن أن تتسبب أيضًا في تهيج الجلد بسبب المواد الحافظة التي تمت إضافتها لمنع الكائنات الحية الدقيقة من تلويثها. بدلاً من ذلك، قم بتنظيف وجهك جيدًا، خاصة في المساء.


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