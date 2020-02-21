بالفيديو.. انهيار زوجة الطبيب "بطل كورونا" قبل حرقه

21 فبراير 2020 - 02:47 م

انهارت زوجة مدير مستشفي" ووهان" الطبيب " ليوتشي مينج" والذي أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته بالفيروس ، وهي تجري خلف سيارة نقل الموتي والتي كانت تتوجه إلي المحرقة.

وظهر مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، الزوجة وهي مرتدية قناع والملابس الواقية و تجري خلف السيارة والبعض يحاول منعها بصعوبة والسيارة تسير متجهة إلي المحرقة.

يذكر أن الطبيب "ليو" ويبلغ من العمر 51 عام، لقب بـ"بطل كورونا" لأنه يعتبر أول من كشف الفيروس الجدي وأعلن عنه، إلا أن السلطات لم تهتم بإعلانه، والطبيب لم يتواني عن التفاني لإنقاذ المرضي ناسيا نفسه حتى أصيب بالفيروس.

جدير بالذكر أن حالة من الغضب والحزب سادت الصين بعد مقتله بالفيروس ، خاصة أنه فصل نفسه عن العالم وعن زوجته التي لم يراها منذ شهر وكان يتحدث معها خلال الهاتف أو مكالمات الفيديو.