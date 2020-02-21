ترامب يهاجم فنانا شهيرا : " قليل الحكمة"

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متابعات - أمينة عبد العال

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براد بيت

مجلس الشيوخ

جون بولتون

" لم أكن يوما من المعجبين به علي الإطلاق .. لقد نهض وأدلي بخطاب قليل الحكمة .. أنه رجل قليل الحكمة"، كلمات قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن النجم العالمي "براد بيت" أثناء كلمته أمام حشد انتخابي له بولاية كولورادو الأمريكية اليوم.

يذكر أن "براد" سخر أثناء كلمته في حفل توزيع جوائز الأوسكار من الجمهوريين الذين صوتوا ضد استدعاء الشهود في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خاصة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقال "براد":" أخبروني أن لدي 45 ثانية فقط للتحدث و إلقاء الكلمة وهذه المدة أكبر من التي أعطاها مجلس الشيوخ لـ"جون بولتون" لتقديم شهادته".

جدير بالذكر أن براد بيت حصل علي جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم" Once Upon a Time "،  كما يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض طلب الديمقراطيين استدعاء جون بولتون للشهادة في قضية عزل ترامب.

براد بيت

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