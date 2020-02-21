» رئيس الأركان يشهد مشروع «بشير 21» بالجيش الثاني الميداني

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القوات المسلحة

رئيس الأركان

الجيش الثانى

بشير 21

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين (بشير 21) الذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني واستمر لعدة أيام والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى ، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة .

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس مشيداً بالجهد الذى يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته. حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .






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