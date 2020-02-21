"كارلوس": "كهربا" يحتاج لطبيب نفسى

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قال روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لم يتم إعداده نفسيا لمباراة السوبر بشكل جيد.

وأضاف "كارلوس" خلال تصريحاته: "كهربا" لاعب عصبي وهو يحتاج لطبيب نفسي، لأنه يستمع كثيرًا للجمهور، وكان يجب على النادي الأهلي تجهيز اللاعب بشكل أفضل من خلال جلوسه مع طبيب نفسي قبل المباراة".

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي استقرت على توقيع عقوبات مغلظة ضد اللاعب، بعد أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك التي خسرها أبناء قلعة الجزيرة عن طريق ركلات الترجيح.


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