الكويت تعلن العثور على جثة الصياد المصري

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أحمد الخواجة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، العثور على جثة الصياد المصري أحمد الخواجة الذي اختفى منذ حوالي 10 أيام في مياه الخليج.

وكان الخواجة وصياد آخر قد انقلب بهما زورق صيد قبل نحو 10 أيام، وتم إنقاذ الشخص الآخر.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن رئيس البعثة القنصلية المصرية لدى البلاد، السفير هشام عسران، قوله إنه تم العثور على جثمان الشاب المصري أحمد الخواجة، بعد نحو 10 أيام من البحث عنه في مياه الخليج.

وأشار عسران بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الكويتية للعثور على جثمان الفقيد، مشيرا إلى أنه تم التحقق من قبل الطب الشرعي مساء أمس، بأن الجثمان هو جثمان الخواجة.

وأوضح السفير عسران أنه فور انتهاء السلطات الكويتية من إجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمقابر أسرته، حسب طلبهم.

يشار إلى الأجهزة المختصة انتشلت جثة الصياد المصري خارج نقعة الشملان، حيث رصدت أحد المراكب الموجودة في النقعة وجود الجثة على بعد 500 متر من البر، لتبلغ السلطات بالواقعة.




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