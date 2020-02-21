وزير الأوقاف: لا تستمع للطاعن في سنة النبي.. وارمِ كلامه في البحر

21 فبراير 2020 - 01:27 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي أهمية طاعة الرسول ، قائلا :"هي من طاعة الله، والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، و التعامل مع الرسول يجب أن نتأدب فيه بأدب القرآن".



وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد "العلي القدير" بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بأنه إذا وجدنا شخصا يتطاول على سنة رسول الله، ويدعي حبه للرسول الكريم، فألقي كلامه في البحر، حيث لا يمكن لمحب للرسول أن يتطاول على سنته.



وتابع :" حب رسول الله لا ينفصل عن حب الله، و مديحنا في رسول الله هو حب له، وأن حب رسول الله شرط من شروط الإيمان".

