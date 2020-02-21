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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات أبرزها مباراة منتخب مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

ويستعرض "المصريون" أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها كالتالى..

كأس العرب تحت 20 عاما

مصر - السعودية، الثانية إلا ربع ظهرا، عبر قناتي الرياضية السعودية  2، وأبو ظبي الرياضية 2.

السنغال - السودان، الثانية إلا ربع ظهرا، عبر قناتي الرياضية السعودية 3، والرياضية السعودية 3.

الجزائر - فلسطين، الخامسة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناتي الرياضة السعودية 2 ، وأبو ظبي الرياضية 3.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس - ريال مايوركا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ - بادربورن، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الإيطالي

نابولي - بريشيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الفرنسي

نيس - ستاد بريست، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

ميتز - ليون، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.

الدوري السعودي

أبها - العدالة، الثالثة وعشر دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الفيصلي - الاتفاق، الخامسة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.

الأهلي - الفتح، السابعة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.


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