إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

نقلت وسائل إعلام إسرائيليةعن وزارة الصحةـ تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس "كورونا" في الصين، قبل حوالي شهرين، سجلت أول حالة إسرائيلية مصابة بالفيروس، وهي من بين الركاب الـ11 العائد من السفينة "دياموند برنسيس" اليابانية.