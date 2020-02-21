إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

نقلت وسائل إعلام إسرائيليةعن وزارة الصحةـ تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أنه للمرة الأولى منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس "كورونا" في الصين، قبل حوالي شهرين، سجلت أول حالة إسرائيلية مصابة بالفيروس، وهي من بين الركاب الـ11 العائد من السفينة "دياموند برنسيس" اليابانية.
وحسب الصحيفة ذاتها، تم اكتشاف اول إصابة بالفيروس ضمن الركاب العائدين من السفينة، والذين تم نقلهم إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بمدينة تل أبيب، حيث خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية مقرا خاصا بهم، وبأن الحالة تم عزلها أو باتت بمفردها في غرفة خاصة داخل المستشفى نفسها.