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"حفتر" وقف إطلاق النار في ليبيا بهذه الشروط

الحياة السياسية

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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متابعات - أمينة عبد العال

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تركيا

ليبيا

حفتر

حكومة السراج

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أنه حدد مجموعة من الشروط لوقف إطلاق النار في ليبيا ، لافتا أن هذه الشروط  هي إخراج المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف تركيا لنقل الأسلحة لطرابلس والقضاء علي المجموعات الإرهابية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها".

وأضاف خلال لقائه مع وكالة أنباء" اسبوتنيك" الروسية اليوم، وكذلك من أهم الشروط التوافق علي حكومة وطنية تملك قرارها وذات أرضية دستورية يرتضيها الشعب الليبي، لافتا إلي أن الهدنة يفترض أنها وجدت للوصول لتحقيق هذه الشروط وعند تحقق ذلك فقط يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار".

كما اتهم "حفتر" تركيا وحكومة السراج باستغلال الموقف المؤقت لإطلاق النار  لنقل المرتزقة والأسلحة للإرهابيين في طرابلس برا وبحرا، معتبرا أن هذا يمثل خرق للهدنة ، مضيفا نحتفظ بحق الرد علي هذه الانتهاكات، ومؤكدا أن توقيت قصف ميناء طرابلس ليس له علاقة بوجود وزير خارجية الجزائر أو حوار اللجنة العسكرية ".


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