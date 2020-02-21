" أنا مقبل على الانتحار".. بماذا ردت الإفتاء

21 فبراير 2020 - 12:47 م



ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر "الفيسبوك"، جاء نصه: "أنا مقبل على الانتحار، وأعيش عيشة ضنكة، ولا ينفعني تدين، ولا أعتقد أن الله سيحاسبني".



وردت دار الإفتاء علي السائل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "،قائلة : "تعالي عندنا فورًا، تكلم مع أخوك أو أبوك بدار الإفتاء، الدنيا جميلة، لو فشلت في حاجة ناخد بإيد بعض لحد ما تقف تاني، فالمسلم لا يترك أخاه".



وحذرت الدار السائل قائلة :" إياك والانتحار، حتى لا تموت على كبيرة من الكبائر، ومين قالك أن الله لن يحسابك، بل سيحاسبك الله حسابا شديدا، ويمكن أن تلقى في جهنم".

