أول مصاب عربي "فلسطيني" بفيروس" كورونا" يحكي تجربته حتى الشفاء

21 فبراير 2020 - 12:43 م

تحدث الشاب الفلسطيني محمد أبو ناموس من سكان قطاع غزة وكان مقيم في الصين لإكمال دراسته، عن تجربته مع فيروس "كورونا" حتى تمكن من النجاة من الفيروس.

وقال محمد أن التحاليل علي قناة" سكاي نيوز عربية"،أثبتت إصابته بالفيروس في 28 يناير واشتدت عليه الإصابة بالإعراض المختلفة 2 فبراير، لافتا إلي أنه الأطباء وفروا له العديد من الأدوية المناعية و دورا الملاريا والفيتامينات في وجبة دوائية 3 مرات يوميا حتى شفي من الفيروس .

و أكد محمد أن الجهاز المناعي هو السبب الأول للشفاء من فيروس" كورونا" القاتل ، مرجحا الفضل في ذلك إلي الإيمان بالله الذي منحه ويمنح للمؤمنين المناعة والجسم القوي بالعبادة والتقرب من الله والنظافة الشخصية والأغذية الصحية التي يحرص علي تناولها وتزيد مناعته.

وأشار في مقطع الفيديو إلي أن المصاب بالفيروس تمر حياته كلها أمام عينيه في لمح البصر فهي لحظات تفرق الحياة عن الموت، ولا يدري من أصيب به ما إذا كان سينجو منها أم لا، و وجه الشكر إلي كل الفريق الطبي الصيني الذي سانده بروحه المعنوية والأدوية حتى الشفاء.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت أن حالات الوفاة تجاوزت الـ 2000 حالة و أن الإصابات تجاوزت الـ 74 ألف .