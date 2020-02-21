» صيدلي مصري يعلن عن عقارين يمكنهما علاج كورونا

21 فبراير 2020 - 12:26 م

زعم صيدلي مصري أن يملك علاجا فعالا لفيروس كورونا الذي يجتاح العالم ، قائلا :" العلاج متواجد في الصيدليات منذ سنوات طويلة".



وأضاف الصيدلي خلال مقطع على موقع "يوتيوب" أن تناول قرص من عقار زوفيركس و«باندول كولد أند فلو» ينجح في الوقاية والعلاج من الفيروس الذي لم تستطع أي دولة في العالم إيجاد علاج له حتى الآن.



وانتشر فيروس كورونا بالصين مؤخرا ، ونتج علي أثره إصابات عدة لمواطنيها وحالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.



