برلماني يرشح علي عبد العال لجائزة نوبل

21 فبراير 2020 - 12:08 م

صرح الدكتور سمير رئاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بالمنيا بأن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يستحق جائزة نوبل لما يمثله من قوة ملاحظة وعلم وفير ورد حاضر وقوي في أي موقف، إلي جانب تعزيزه للعلاقات بين الدول وتذليله للعقبات ومنحه للطمأنينة والأمل لدي الشعب المصري داخل البلد وخارجها.

وأشار في تصريحات صحفية إلي أن الدكتور علي عبد العال له دور غير مسبوق في البرلمان وعلي المستوي الدولي بالنهوض بالدولة المصرية وتعزيز علاقتها بين الدول الأشقاء ودول العالم لافتا إلي أنه دائما يستمع للشكاوي التي تواجه النواب والمصريين عامة ويرد بالأمل والتفاؤل نظرا لقوته السياسية و خبرته في التعامل مع الآخرين.

وطالب البرلماني الحكومة ومن هم منوطين بتقديم الترشيحات بأن يرشحوا رئيس مجلس النواب لجائزة نوبل لجهوده المبذولة علي أرض الواقع من تحقيق رسالة السلام وتعزيز العلاقات بين مصر والعالم .