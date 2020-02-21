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الآلاف يؤدون صلاة فجر الفتح المبين بالأقصى

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف
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سارة أشرف

فلسطين

الأقصى

صلاة فجر

للجمعة السابعة على التوالى أدى الآف المصلين صلاة الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات وانتشار للقوات في ساحاته.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن الآلاف من المسلمين لبوا النداء لأداء صلاة الفجر العظيم والذى أطلق عليه "فجر الفتح المبين" لتزامنه مع الذكرى السنوية الأولى لفتح مصلى باب الرحمة داخل الأقصى، بعد إغلاقه 16 عامًا.

وامتلأ المصلى القبلى والمسجد القديم ومصلى باب الرحمة، بالمصلين، فيما انتشرت قوات الاحتلال فى عدة مناطق داخل الأقصى، خاصة فى ساحات المصلى المرواني والمناطق القريبة من مصلى باب الرحمة، كما احتجزت هويات بعض الوافدين إلى الأقصى قبل السماح لهم بالدخول.


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