"الخديوي إسماعيل" يثير غضب مواقع التواصل

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الفنان السوري قصي خولي
الفنان السوري قصي خولي
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متابعات - أمينة عبد العال

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قصي خولي

اسماعيل تمر

بالرغم من أن الفنان السوري قصي الخولي كان دائما ما ينفي خبر ارتباطه أو زواجه إلا أنه في الفترة  الأخيرة وأثناء برنامج تليفزيوني  أعلن عن زواجه سرا كما أعلن عن  ابنه "العميد جونيور"، وأنه دائم الاهتمام به ورعايته.

وردا علي هذه التصريحات ظهرت سيدة تونسية تدعي " مديحة الحمداني" أدعت أنها زوجته و أنها تعرضت للإهانات الكثيرة بسببه وأنها تحملت كل ذلك إلا أن تصريحاته برعايته لأبنهما هو ما أثار حفيظتها وجعلها تسجل مقطع الفيديو التي تتهم فيها قصي بالإهمال وتهدده بـ" فضحه" بما لديها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي ما بين رافض أو مصدق للفيديو، خاصة لأن الفنان السوري له ملايين المعجبين بالوطن العربي، لما أثبته من نجاحات متعددة للعديد من أعماله ومنها " باب الحارة" السوري  والمسلسل المصري" سرايا عابدين" حيث قام فيه بدور " الخديوي إسماعيل".

وقال أحد المتاعبين يدعي مجيد علي "تويتر":" كرهت الممثلين بعد قصة قصي خولي كلام زوجته لما قالت:" هو بالنهاية ممثل يعني بيكذب "،كلامها مو راضي يطلع من راسي".

جدير بالذكر أن مغني الراب السوري اسماعيل تمر نشر صورة له مع قصي وعميد جونيور من دون أن يظهر وجه وكتب" مع عميد ابن الغالي الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من اهم الناس.. أبو عميد  أم عميد نورتو اسطنبول".


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