لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر الأفريقي

21 فبراير 2020 - 11:50 ص

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خبرا صادما لجماهير القلعة البيضاء بعد انتهاء مباراة السوبر بالأمس أمام النادى الأهلى.

وأضاف منصور" خلال مداخلته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، قيام أحمد عيد لاعب الفريق بتكسير كأس السوبر الأفريقي، متابعا حصلت على كأس السوبر المصري من اللاعبين بسبب تكسيرهم لكأس السوبر الأفريقي بسبب الإفراط فى الفرحة".

وأضاف: "جماهير الزمالك كان لها مجهود عظيم خلال المباراة وكانت السبب فى تتويج الفريق بلقب السوبر المصري والأفريقي"