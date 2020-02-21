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الإنتربول يصدر نشرة حمراء للقبض على "قوش"

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صلاح قوش
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وكالات- الدويني فولي

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الانتربول

السودان

القبض

الدول

نشرة حمراء

أفادت وسائل إعلام سودانية، أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء لدول العالم من أجل القبض على صلاح عبد الله "قوش"، المدير السابق لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني.
يأتي ذلك بعد أيام من أصدار نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أمر قبض على "قوش"، واعتبرته "متهما هاربا".

وحسب صحيفة "السوداني"  أن تلك الخطوة، جاءت بعدما خاطبت النيابة العامة "الإنتربول" بالقبض على قوش، والتحقيق معه في بلاغات مدون ضده بشأن مخالفات مالية وفساد مشبوه.

وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد، على "المتهم الهارب صلاح قوش وثلاثة متهمين آخرين"، ضرورة تسليم أنفسهم في فترة لا تتجاوز أسبوعا من نشر الإعلان في الصحف، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية أخرى، مطالبة المواطنين بالمساعدة في القبض على المتهم الهارب.

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