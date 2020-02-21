  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

الكويت تعلن العثور على جثة الصياد المصري

أبوتريكة

" وجزاهم بما صبروا".. تدوينة مثيرة لأبوتريكة

الفريق مهاب مميش

مميش: الرئيس لن يترك واحد من هؤلاء

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لا تستمع للطاعن في سنة النبي.. وارمِ كلامه في البحر

"الكاف" يكشف عن "كورة" كان 2015

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

أول عربي مصاب بـ"كورونا" محمد أبو ناموس

أول مصاب عربي "فلسطيني" بفيروس" كورونا" يحكي تجربته حتى الشفاء

الإفتاء

" أنا مقبل على الانتحار".. بماذا ردت الإفتاء

الصين تحتجز مصريين مصابين بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

وزيرة التضامن

"مفيش حاجة اسمها فوق وتحت".." القباج" في أول ظهور إعلامي

فريدة الشوباشي

الشوباشي: كنا مربوطين في كرسي.. والرئيس فكّنا

نجل "سيد زيان" يرد على "فاروق فلوكس" : إحنا مش عاقين لوالدنا

آخر الأخبار

سيد زيان
سيد زيان
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ظهرت منهارة وردت على فنان شهير: " أنا مش بنت شوارع"

#

كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط

#

عمرو أديب: "إحنا مش هنعدم حد"

#

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

وفاة

المهن التمثيلية

فلوكس

سيد زيان

رد محمد سيد زيان، نجل الفنان الراحل سيد زيان،علي تصريحات الفنان فاروق فلوكس، بأن "زيان" تعرض لإهمال شديد من أبنائه في سنوات مرضه الأخيرة، قائلا :"دي إشاعات".

 وأكد محمد سيد زيان في تصريحات صحفية ،أنه كان في تصارع بينه وبين أشقائه، بشأن رعاية الوالد وخدمته في فترة مرضه، معقبا : "كل واحد منّا كان يحرص على اصطحاب الوالد في منزله".

وكان الفنان فاروق فلوكس، قال إن الفنان الراحل سيد زيان تعرض للإهمال من قِبل أبنائه، في سنواته الأخيرة".

 وفي بداية عام 2003 أصيب "زيان" بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفي، فابتعد عن الأضواء إلا أنه تعرض لأزمة صحية مرة أخرى بعدما تحسنت صحته وأصبح يسير بمساعدة العصا، فدخل على إثرها المستشفى للعلاج على نفقة القوات المسلحة المصرية إلى أن توفى في 13 أبريل 2016، عن عمر ناهز 73 عامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتفاق بين أمريكا وطالبان في 29 فبراير
» عادل إمام يبكي فنانا شهيرا
» نفس الأشخاص ونفس المصور.. صورة عمرها 33 سنة تثير الجدل
» حكم التعامل بالعملات الرقمية..الإفتاء تجيب
» "حفتر" وقف إطلاق النار في ليبيا بهذه الشروط
» صيدلي مصري يعلن عن عقارين يمكنهما علاج كورونا
» مقتل وإصابة 14 شخصا جراء خروج قطار عن مساره في أستراليا‎
» "أنفلونزا الطيور" في مصر بسبب أعلاف صينية .. الوزارء يكشف الحقيقة
» صور.. الحزن يخيم على بعثة الأهلى بمطار القاهرة
» رانيا يوسف : لا أستطيع منع بناتي من فعل هذا الشيء
» عثروا على 11 ألف جنيه ومتعلقات ذهبية.. ماذا فعل رجال الإسعاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان