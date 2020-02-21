حقيقة وقف شهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من إصدارها

21 فبراير 2020 - 10:44 ص

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا نفي فيه ما تم تداوله علي مواقع التواصل وبعض المواقع الالكترونية عن وقف التعامل مع شهادات الميلاد الالكترونية بعد 6 أشهر من إصدارها.

وأضاف البيان أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لهذه الشائعات وان الشهادات الالكترونية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأنباء مجهولة المصدر والتأكد قبل نشر المعلومات حتى لا تؤدي إلي إثارة بلبلة للرأي العام.