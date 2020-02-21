معركة بين نجوم الأهلى والزمالك

21 فبراير 2020 - 10:43 ص

أسدل الستار على لقاء القمة بين القطبين الأهلى والزمالك، فى اللقاء السوبر الذى جمع الفريقين مساء أمس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

الزمالك استطاع الفوز باللقاء وحصد لقب السوبر للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب غريمة التقليدي النادى الأهلى، بعدما وصل الفريقين لضربات الترجيح.

وعقب إطلاق سفين أودفار موين الحكم النرويجي صافرته وإعلان الزمالك بطل للكأس، شهد ملعب المباراة أحداث مؤسفة من كلا الفريقين وتشاجر بعضهم البعض بالأيدي.

اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أحالت تلك الأحداث للجنة الانضباط.

وأشار الاتحاد فى بيان صادر عنه، إلى أن اللجنة ستبحث الأحداث جيدًا بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة.

وأتم الاتحاد المصري بيانه بأن القرارات سيتم اتخاذها حفاظاً على هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي.

وكان اللاعب أشرف بن شرقى لاعب الزمالك حصل على إنذار عقب المباراة بسبب الأحداث التي حدثت، فيما نال محمود عبدالمنعم "كهربا" الطرد بسبب محاولته الاعتداء على لاعبي الزمالك.