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صورة لـ"كندا علوش" و "عمرو يوسف" تثير ضجة علي"انستجرام"

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"كندا علوش" و "عمرو يوسف"
"كندا علوش" و "عمرو يوسف"
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متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

كندا علوش

عمرو يوسف

أثارت صورة رومانسية نشرتها الفنانة كندا علوش مع زوجها الفنان عمرو يوسف ضجة علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر الزوجان خلال الصورة وهما يحتضنان بعضهما ودونت "كندا" تعليق بالفرنسية علي الصورة قائلة" زوجي حبي وصديقي المفضل".

وأثارت الصورة التي حصدت حوالي 52 ألف أعجاب ومئات التعليقات، و كان من أبرز التعليقات" أحلي كابل.. بحبكم لحبكم لبعض".

وكان الفنان عمرو يوسف صرح في العديد من اللقاءات الإعلامية أن وجود"حياة" في حياته غير الكثير من نفسه فأصبح لا يقود بسرعة كما كان يفعل مشيرا إلي أنه لم يخرج مع زوجته إلا مرة واحدة منذ ولادة "حياة".



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