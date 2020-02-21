الأمير هاري يتسوق من محلات البقالة في كندا

21 فبراير 2020 - 10:21 ص

بعد تنازله عن الألقاب الملكية ، أظهرت مجموعة من الصور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات نادرة للأمير هاري وهو يتسوق مستلزمات المنزل من أحد محلات البقالة في كندا .

وبحسب الصور يظهر الأمير هاري، وهو يحمل حقيبة صديقة للبيئة مليئة بالمستلزمات.

وكان الأميري هاري يشتري وجبة الغداء قبل أن يتجه إلى قصره بجزيرة فانكوفر.

يذكر أن الملكة إليزابيث كانت قد وافقت،على عدم حفاظ الزوجين على كلمة ملكي في العلامة التجارية ،حيث لن يكون لهما مكتب في قصر باكنجهام ، بعد تنحيهما عن العائلة المالكة في بريطانيا .



