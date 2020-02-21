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"بن راشد" يجمع 360 مليون جنيه تبرعات لمستشفى مجدي يعقوب

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"بن راشد" يجمع 360 مليون جنيه تبرعات لمستشفى مجدي يعقوب

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وكالات- الدويني فولي

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تبرعات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جمعه تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري (8.17 مليون دولار)، لصالح مستشفى مجدي يعقوب بأسوان خلال حفل تكريم "صنّاع الأمل" في دبي،.

وكتب الشيخ محمد بن راشد - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه تم رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة "صنّاع الأمل" لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا لمرضى القلب في العالم العربي وتحديدا الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل.
 فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق مبادرة صنّاع الأمل عام 2017، كأكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الآخرين دون مقابل، واستقبلت المبادرة في دورتها الثالثة أكثر من 92 ألف مشاركة من كافة أرجاء العالم العربي، بالمقارنة مع 87 ألف مشاركة في دورة عام 2018، و65 ألف مشاركة في الدورة الأولى في عام 2017.

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