فرجانى ساسى يكشف أمر غريب على الهواء

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كشف لاعب خط وسط نادى الزمالك فرجاني ساسي، عن حصوله على تعليمات من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة خلال مباراتي السوبر الإفريقي والمصري.

وقال "ساسي" خلال تصريحاته لـ "أبو ظبي"، عقب انتهاء المباراة: "أشكر ميدو على تعليماته لي ولبعض اللاعبين أيضا، خلال مباراتي كأس السوبر الإفريقي والمصري، والتي نفذها العديد من اللاعبين".

وأضاف اللاعب التونسي:" نهدي كأس السوبر المصري للجماهير الزملكاوية بالكامل، وبالأخص إلى روح الطفل أدهم الكيكي الذي توفى منذ عدة أشهر".

وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر عقب الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ثلاثة.


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