الصين تزف خبرا سارا لمصابي فيروس "كورونا"

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الصين

سكاي نيوز

كورونا


كشف مسئولا صينيًا عن التوصل لتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيتم اعتماده للتجارب السريرية بحلول نهاية شهر أبريل المقبل، بحسب ما ذكرته فضائية "سكاي نيوز" .

 وأعلنت منظمة الصحة العالمية، استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين ا، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سوف يستمر.

 وانتشر فيروس كورونا في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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