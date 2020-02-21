عقوبات رادعة فى انتظار لاعبي القطبين

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أحداث ما بعد مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في أبوظبي للجنة الانضباط، بعدما شهد ملعب المباراة اشتباكات بين اللاعبين واستفزازات للجماهير من بعض اللاعبين، قبل أن تتم السيطرة على الأمور.

وفي بيان رسمي أعلن اتحاد الكرة أن تلك الأحداث ستحال إلى لجنة الانضباط بالإضافة إلى تصريحات بعض المسئولين ضد الاتحاد.

وأشار البيان إلى أن لجنة الانضباط ستبحث الأحداث جيداً بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة.

وأتم الاتحاد المصري بيانه بأن القرارات سيتم اتخاذها حفاظاً على هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي.

وكان اللاعب أشرف بن شرقى لاعب الزمالك حصل على إنذار عقب المباراة بسبب الأحداث التي حدثت، فيما نال محمود عبدالمنعم "كهربا" الطرد بسبب محاولته  الاعتداء على لاعبي الزمالك.

وقام سفين أودفار موين حكم المباراة بطرد اللاعب بسبب أحداث الاشتباكات بين اللاعبين.

ومن المقرر أن تصدر عقوبات ضد لاعبي الفريقان علي ضوء تقرير الحكم ومراقب المباراة وسوف يتم الاستعانة بشريط المباراة أثناء توقيع العقوبات.


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