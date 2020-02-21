الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 15.56 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65، وسجل في بنك عودة 15.54 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.64 جنيه.

وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه.


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