خالد الجندي: عاوزين يلوثونا

21 فبراير 2020 - 09:27 ص

رحب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار نقابة المهن الموسيقية بوقف أغاني المهرجانات، قائلا: "موقف في منتهى الجدية والشرف".



وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، هو قرار الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع، معقبا: "في هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، في قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافها، عاوزين يلوثونا".



وعن حكم سماع الموسيقى والأغاني، قال الجندي : "الموسيقى قضية خلافية، ونحن نرى أنها جائزة ومستحبة، في ناس شايفة إنها حرام وناس شايفة إنها حلال، واللي عايز يحرمها على نفسه هو حر، وإنما نحن نرى أن الموسيقى حلال وليست حرام".



وتابع: "أما الأغاني فحلالها حلال، وحرامها حرام"، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية والذوق العام.

