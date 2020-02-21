اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

21 فبراير 2020 - 12:30 ص

قال رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عمرو الجنايني، إن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها 24 فبراير بعد تلقي الموافقة الأمنية الرسمية.



وأوضح الجنايني في تصريحات عبر قناة «أم بي سي مصر»: «اتحاد الكرة لن يؤجل أي مباراة محلية بناء على رغبة الأندية.. رغبة الأهلي والزمالك على رأسي، نحن من يدير اتحاد الكرة والقرار قرارنا».



وأضاف الجنايني: «حصلنا على موافقة أمنية رسمية ومدرج بها عدد جماهير كل فريق.. الأمور منتهية، لا نؤجل مباريات وفقًا لطلبات أندية، ونحن على مسافة واحدة من الجميع».

