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عمرو الجنايني

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اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

الرياضة

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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المصريون ـ متابعات

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قال رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عمرو الجنايني، إن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها 24 فبراير بعد تلقي الموافقة الأمنية الرسمية.
وأوضح الجنايني في تصريحات عبر قناة «أم بي سي مصر»: «اتحاد الكرة لن يؤجل أي مباراة محلية بناء على رغبة الأندية.. رغبة الأهلي والزمالك على رأسي، نحن من يدير اتحاد الكرة والقرار قرارنا».
وأضاف الجنايني: «حصلنا على موافقة أمنية رسمية ومدرج بها عدد جماهير كل فريق.. الأمور منتهية، لا نؤجل مباريات وفقًا لطلبات أندية، ونحن على مسافة واحدة من الجميع».
وتابع: «الطرف الوحيد الذي قد اضطر لتأجيل مباراة من أجله هو الجهات الأمنية فقط.. عندما قمنا بتأجيل مباريات للأهلي والزمالك من قبل كان لأن موعد مبارياتهما الأفريقية يومي 24 و25 يناير وهي مواعيد لا تُلعب بها مباريات في مصر».

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