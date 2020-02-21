اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن قمة الدوري بين الأهلي والزمالك
نجم الأهلي السابق:"فايلر السبب الرئيس وراء خسارة السوبر"
كارتيرون يكشف كواليس التتويج بالسوبر المحلي
رئيس الزمالك يتحدى: لن أخوض قمة الدوري 24 فبراير
تعليق صادم لـ"فايلر" على خسارة الأهلي للسوبر
قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في البنوك
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«ساويرس» يفاجئ شابًا بالتبرع لأمه لأداء فريضة الحج
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