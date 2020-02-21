نجم الأهلي السابق:"فايلر السبب الرئيس وراء خسارة السوبر"

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عمرو الجنايني

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ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي
ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي
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المصريون ـ متابعات

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كشف عماد متعب نجم الأهلى السابق، عن أن السويسري رنييه فايلر المدير الفني للفريق هو المسئول عن ضياع لقب السوبر المصري بعد إدارة المباراة بشكل خاطئ.
وقال "متعب"، في تصريحات لقناة «أون سبورت» بعد المباراة،: «فايلر أدار المباراة بصورة خاطئة خاصة في الشوط الثاني».
وأضاف «متعب»: «كان يجب أن يجري فايلر تغييراته خلال أول 5 دقائق في الشوط الثاني، لكنه تأخر جداً جداً».


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