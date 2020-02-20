أكواد خصم حصرية من نون للسعودية، الإمارات ومصر - تسوق بفكر جديد

20 فبراير 2020 - 11:35 م

التسوق الإلكتروني أو التسوق من خلال الإنترنت يعد أحد سمات العصر، حيث يوفر للمتسوق الكثير من الوقت والجهد، الأمر الذي جعل من عملية التسوق أمر شيق وذو متعة لا تضاهى، خصوصا مع توافر العديد من منصات التسوق الإلكتروني، التي تقوم بعملية منافسة مع بعضها لتوفير أفضل السلع للمستهلك والحصول على أفضل الطرق للسداد، وتفعيل خدمة التوصيل إلى المنزل.

ويعد موقع نون هو أحد أهم منصات التسوق عبر الإنترنت، بداية موقع نون كانت في المملكة العربية السعودية، وحقق انتشاراً كبيراً بسبب ما يقدمه من عروض وخدمات مميزة وجودة في اختيار المنتج، الأمر الذي ساعد على انتشار فروعه في السعودية والامارات ونون مصر.

وقد حقق موقع نون شهرة وشعبية كبيرة بين الجموع والعملاء، بسبب مصداقيته، ورغم تعرض الموقع لنوع من المنافسة من المنصات الأخرى والتي هي أقدم منه لكنه أستطاع أن يخوض هذه المنافسة ويثبت أقدامه بين المنافسين في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

الفكر الجديد في عالم التسوق نون

خوض المنافسة ليس بأمر سهل، وهذا ما جعل موقع نون يضع لنفسه خطة تميزه عن غيره من المواقع الأخرى، كانت بدايتها أختيار تصميم مميز للموقع، والذي يتميز باللون الأصفر المميز، كما أحتوت الصفحة الرئيسية على كل ما يحتاجه المتصفح من وسائل مساعدة، وأيضا تم تصنيف السلع بشكل بسيط، بالإضافة إلى عروض كوبونات نون أو أكواد خصم نون التي أشتهر بها الموقع، الأمر الذي يجعل المتسوق يستمتع بكل ما هو معروض.

يمتاز موقع نون باختياره الدقيق للمنتج، وفي نفس الوقت يضمن تقديم أفضل الأسعار، عن طريق عمل خصومات وعروض على المنتج وعمل كوبونات نون أو أكواد خصم نون التي أشتهر بها، بالإضافة إلى قيامه بعمل اتفاقات وعقود مع التجار والمنتجات ذات الجودة العالية، بحيث يوفر موقع نون الجودة والسعر المناسب لعملائه.

أكواد خصم نون

يمكن للمتسوق الحصول على كود خصم نون، هذه الأكواد تمنح حاملها خصم بنسبة كبيرة على سلعة أو خصم على مشترياته من قسم معين، وعادة ما تكون نسبة الخصم الإضافي باستخدام أكود خصم نون أو كوبونات خصم نون التي تكون بين 10-70% بشرط أن يتم استخدامهم مرة واحدة، كما يستطيع المستخدم أن يقوم بإهداء الكود إلى متسوق أخر لكي يحصل على نسبة نفس نسبة الخصم الاضافي.

تقوم فكرة الخصم الاضافي على على السماح للعميل بشراء كل احتياجاته وبأسعار تناسب الجميع، وليس هذا فقط، بل إمكانية إهداء خصم أكود نون إلى صديق أو زميل يتمتع بنفس الخصم، وبهذا يحقق سوق نون الانتشار، وكسب المزيد من العملاء.

خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع

من المشكلات التي تواجهها مواقع التسوق هو عدم إتمام عملية التسوق من قبل العميل، أو رفض المنتج لأي سبب كان، وأيضاً مشاكل الشحن وعدم إتمام عملية التوصيل في الميعاد المتفق عليه.

خدمة العملاء لدى موقع نون هي العين التي ترى العميل، وتستقبل كل التساؤلات والاستفسارات التي تخص المنتج، وتوضيحها للعميل، وقد تم توفير أكثر من طريقة لكي يتمكن العميل من التواصل مع خدمة العملاء وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف أو التواصل مباشرة عن طريق الدردشة المباشرة من خلال الموقع.

وأيضا قام موقع نون بحل مشكلة التأخر في تسليم المنتج، وذلك عن طريق التعاون مع شركة أرامكس للشحن تلك الشركة التي تشتهر بدقتها في توصيلها للطلبات، وعدم حدوث أضرار للمنتج أثناء شحنه للسلعة، وليس هذا فقط، بل وفر موقع نون من مصاريف الشحن وجعلها بسعر زهيد.

منصة نون للتسوق وموقع الموفر

نظراً للشهرة التي لاقاها موقع نون بسبب ما قدمه من خدمات مميزة لعملائه، من حيث اختيار المنتج ذو الجودة العالية وعمل خصومات عليه، وتسهيل عملية الشراء وتسهيل عملية التوصيل، كل هذه العوامل جعل موقع نون يتعاون مع موقع وتطبيق الموفر للكوبونات وعروض الخصم لأنه ذو شعبية واسعة، وله العديد من العملاء والمتابعين المتوزعين في شتى بقاع العالم.

موقع الموفر يقدم إشعارات الخصومات والعروض بشكل متواصل، كما يقدم تطبيق الموفرللايفون خصومات إضافية للمتسوق بشرط قيامه بالشراء عن طريق موقع الموفر.

كما يمكن للمتسوق الحصول على خصم نون أو كود خصم نون من موقع الموفر، هذا الموقع الذي يتيح له التمتع بخصومات قد تصل إلى 70% ، وإمكانية توصيل المنتج والشحن بالمجان.

أضاف الموفر لعملائه أداة مبتكرة تتمثل في تطبيق الموفرللاندرويد لأجهزة الهاتف المحمول، ذلك التطبيق الذي يرافق العميل أينما ذهب، ويكون على أهبة الاستعداد للقيام بوظيفته في إعلام العميل بأحدث الخصومات والعروض التي يعلن عنها موقع الموفر، أو منصة نون للتسوق، وهو ما يسمح للعميل بالاستفادة من العروض في وقت مبكر قبل انتهاء مدتها، أو قبل انتهاء الكمية المطبق عليها العرض، كما أنه يعمل على تسهيل عملية استعراض المنتجات على المنصة، وتسهيل وتبسيط عملية الشراء إلى أقصى حد، مما يزيد من متعة التسوق على موقع نون من خلال موقع الموفر.