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العراق يحظر دخول الإيرانيين من المعابر الحدودية 3 أيام

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كورونا في إيران
كورونا في إيران
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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات العراقية، الخميس، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد من المعابر الحدودية لمدة 3 أيام، لمنع احتمال انتقال فيروس كورونا.
ويأتي القرار إثر وفاة شخصين في مدينة قُم الإيرانية، الأربعاء، جراء إصابتهما بالفيروس، فضلا عن تسجيل 3 إصابات أخرى في المدينة ذاتها، الخميس.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، عقدت اجتماعا برئاسة وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وقررت منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة 3 أيام من كافة المنافذ الحدودية".
واستثنت من القرار "المسافرين العراقيين المتواجدين في إيران، حيث بإمكانهم العودة إلى بلدهم، على أن يتم إخضاعهم للفحوصات الطبية".
وأشارت الهيئة أن القرار لا يشمل دخول البضائع إلى البلاد.
في وقت سابق الخميس، قررت محافظة ميسان (جنوب)، إغلاق معبر "الشيب" الحدودي مع إيران بشكل كامل حتى إشعار آخر، تجنبا لاحتمال انتقال الفيروس.
كما أعلنت وزارة النقل، تعليق رحلات الخطوط الجوية الحكومية من مطاري بغداد والنجف (جنوب) من وإلى إيران، حتى إشعار آخر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.
وتقول الحكومة العراقية إنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس حتى الآن.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب بحالة رعب سادت العالم أجمع.
وأفادت بكين الخميس، أن حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين ارتفع إلى 2120 شخصا، وأكثر من 74 ألفًا و576 مصابا.
وخارج الصين، بلغ عدد المصابين بالفيروس حوالى 900 شخص في 30 دولة، توفّي منهم 5 أشخاص. -

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