فرنسا.. استمرار المظاهرات الرافضة لتعديلات نظام التقاعد

20 فبراير 2020 - 10:20 م

شهدت العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، مظاهرات حاشدة الخميس، استمرارًا للاحتجاجات المتواصلة منذ ثلاثة شهور، الرافضة لتعديلات نظام التقاعد.



ففي باريس، انطلقت تظاهرة دعت إليها النقابات العمالية، توجهت من شارع "مونبارناس" إلى "ساحة إيطاليا"، بحسب مراسل الأناضول.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالتعديلات، وبالرئيس إيمانويل ماكرون، كما حملوا لافتات رافضة للتعديلات.

وشهدت التظاهرة التي شارك فيها أيضا حركة "السترات الصفراء" تواجدا أمنيا مكثفا، وانتهت دون وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وشارك في التظاهرة نحو 50 ألف شخص قدموا من مختلف المدن الفرنسية، بحسب بيانات النقابات العمالية.

كما شهدت عدد من المدن مظاهرات مماثلة.

والإثنين، بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية، بمناقشة تعديلات نظام التقاعد، التي ينتظر المصادقة عليها في 3 مارس/أذار المقبل.

وتشهد فرنسا منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، إضرابات شعبية ومظاهرات ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وتصرّ حكومة الرئيس ماكرون، على تطبيق التعديلات، فيما تدعو النقابات إلى سحبها.