البنتاغون: واشنطن لم تحتفظ بسجلات الأسلحة المرسلة لسوريا

20 فبراير 2020 - 10:10 م

كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن واشنطن لم تحتفظ بسجلات الأسلحة التي قدمتها إلى تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في سوريا خلال عامي 2017 و2018 في إطار محاربة تنظيم "داعش"، خلافا لما أعلنته الوزارة في وقت سابق.



وحسب التقرير، الذي أعده مكتب المسؤول المالي في "البنتاغون"، لم تحتفظ قوة مهام المشتركة التابعة للولايات المتحدة بسجلات الأسلحة التي أرسلتها إلى سوريا في إطار ما عُرف بـ"برنامج التدريب والتجهيز"، الذي بلغت قيمته 715 مليون دولار.

وأضاف التقرير: "تم التوصل إلى أن قوة المهام المشتركة لم تتمكن من الاحتفاظ بسجلات المعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 715 مليون دولار، خُصصت في ميزانيات السنتين الماليتين 2017 و2018".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية خزنت الأسلحة في عدة أماكن ومواقع بسوريا، وأنه لم يتم الاحتفاظ بسجلاتها بشكل صحيح.

ووفقاً للتقرير، فإن جزءا من تلك الأسلحة المخزنة في الكويت تعرضت للصدأ جراء سوء التخزين وعدم استخدامها.

ولم يتطرق التقرير إلى مسألة وصول تلك الأسلحة إلى أيدي جماعات إرهابية أخرى من عدمه.

كانت "البنتاغون" قالت إنها تحتفظ بسجلات لجميع الأسلحة ومعداتها وأرقامها، التي قدمتها إلى تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في سوريا.