» ساسي يهدي السوبر المحلي لشخص غير متوقع.. تعرف عليه

أهدى فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوز فريقه بالسوبر المحلي إلى الطفل أدم المشجع الزمالكاوي الذي لقى مصرعه خلال ذهابه إلى إحدى مباريات الفريق الأبيض.



وأضاف ساسي في تصريحات لقناة أون سبورت الرياضية عقب اللقاء، أن اللقاء لم يكن سهلًا، وحاولنا أن نفوز خلال المباراة وأن الحظ وقف بجوار فريقه في ركلات الجزاء الترجيحية.

