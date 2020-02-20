تعليق ناري لـ"الجندى" على قرار منع أغاني المهرجانات

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بوقف مطربى المهرجانات، قائلا: "موقف فى منتهى الجدية والشرف، نحيهم ونقف معهم ونتضامن، هذه مسئولية الفنان الأمين على ثقافة وهوية المجتمع".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم الخميس: "فى هجمة تترية خطيرة تستهدف مصر، فى قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وأشكالنا، كل حاجة بيتم استهدافهاـ عاوزين لوثونا، لذلك أحسنت دار الافتاء، ببيانها حول هذه المهرجانات التى تحتوى على كلام فحش وبذئ".
واستكمل: "لما نلتف حول قرار الفنان الكبير هانى شاكر بكل التضامن والاحترام، لأن هذه عظيم وانقاذ للمجتمع".