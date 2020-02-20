» شاهد.. احتفال هيستري لنجم الزمالك السابق بعد الفوز بالسوبر

20 فبراير 2020 - 10:30 م

احتفل لاعب الزمالك السابق، الإعلامي خالد الغندور، بتتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.



ونشر الإعلامي خالد الغندور فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصحبة نجله محمود وهما يحتفلا بكأس السوبر المصري بعد نهاية المباراة بالفوز على الأهلي.



وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الأهلي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب «محمد بن زايد» في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

