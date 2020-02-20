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موسكو: دعم تركيا لـ"المسلحين" يهدد بالتصعيد في سوريا

عرب وعالم

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
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المصريون ووكالات

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قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في سوريا.
وردا على سؤال من مراسل وكالة "سبوتنيك" بشأن دعم الجانب التركي للمسلحين في سوريا، أجابت زاخاروفا بأنه "اليوم، أبلغ المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن عدة هجمات واسعة النطاق نفذها اللإرهابيون باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على الجيش السوري في منطقة التصعيد في إدلب".
وأضافت "في الوقت نفسه، كانت الهجمات مدعومة بنيران مدفعية الجيش التركي، والتي سمحت للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش السوري".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "من أجل منع المسلحين من التحرك لعمق الأراضي السورية، وبناءً على طلب القيادة السورية، وجهت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة للإرهابيين، مما سمح للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح".
وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو البالغ إزاء هذا الدعم للمتشددين من القوات المسلحة التركية".
وختمت قائلة "يعد هذا الحادث انتهاكا للاتفاقيات الروسية التركية بشأن تحييد المعارضة المسلحة عن الإرهابيين وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ويهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في هذا الجزء من الأراضي السورية".

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