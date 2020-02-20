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تعليق صادم لـ"فايلر" على خسارة الأهلي للسوبر

الرياضة

رينيه فايلر
رينيه فايلر
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المصريون ـ متابعات

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أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غضبه من الخسارة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي بضربات الترجيح، مؤكدًا أن الزمالك استحق الفوز في مباراة اليوم رغم أن الأهلي استحوذ على الكرة طوال المباراة.
وأكد فايلر: "جيرالدو ظهر بشكل طيب وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيتي كمدرب، لو كان الأهلي فاز لتغير الانتقاد لمدح والأسئلة كانت ستكون مختلفة".
وكشف المدير الفني للنادي الأهلي عن أن محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.
وأوضح حقيقة خلافه مع عدد من اللاعبين ولكنه اعترف أن هناك عددًا من اللاعبين غير مرتاحين لعدم مشاركتهم بشكل أساسى وبالتالي فهم غير راضيين عن طريقة إدارتي الفنية.
واعترف فايلرأن فريقه يعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة، مضيفًا: «كهربا حصل على كارت أحمر وسيغيب عن المباراة المقبلة وأرفض تأجيل القمة».
وأكمل: «الزمالك استحق الفوز رغم أننا استحوذنا على الكرة طوال المباراة وهو ما يغضبني ويجعلني محبطًا».

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