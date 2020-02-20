الرئيس السيسي أول من حذر من هذا الأمر الخطير بالعالم

20 فبراير 2020 - 10:00 م

قال الإعلامي مصطفى بكري إن العملية الإرهابية التي وقعت اليوم علي ملهي ليلي في مدينة هاناو الألمانية، وتسببت في مقتل 11 شخصا، هي الإرهاب الذي حذر منه الرئيس السيسي.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت سباقة في التحذير من تداعيات الإرهاب وذلك من على منبر الأمم المتحدة وغيرها من المنابر المحلية والإقليمية والدولية.



وتابع بكري أن الإرهاب ينتشر في عواصم العالم لأن هناك خونة ومتآمرين يتبنون الإرهاب، ويرسلون العناصر إلى ليبيا وغيرها من البلدان، لافتا إلى أنه لا بد أن تكون هناك نظرة موضوعية لمحاربة الإرهاب.

