«ساويرس» يفاجئ شابًا بالتبرع لأمه لأداء فريضة الحج

طلب أحد المتابعين من المهندس نجيب ساويرس، على "تويتر"، بأن يتكفل رجل الأعمال بنفقات "حجة" لوالدته.

وكتب حساب يحمل اسم سيف رحيم، تدوينة لساويرس قائلًا: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة"، ليرد الأخير: "بشرط تدعيلي هناك"، قبل أن يطلب منه إرسال رقم هاتفه للتواصل معه.

وعلى صعيد آخر، نعى نجيب ساويرس، في وقت سابق، المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، بعد وفاته في حادث تصادم الجمعة الماضية بميدان الرماية.

وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الأحد: "نفرح ونحزن لأشياء تافهة ثم يأتي الموت ويخطف شخصًا حبيبًا لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا وأن العمر فانٍ".

وتابع: "لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله لماذا تنتهي حياة شاب نابه ناجح ومحبوب في مقتبل العمر ويخلف وراءه ولدين وزوجة وأمًا مكلومة للحزن وكسرة القلب؟ الله يرحمه".

وأكمل: "نفرح و نحزن لأشياء تافهة ثم يأتى الموت و يخطف شخص حبيب لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا و أن العمر فانى ...لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله ...لماذا تنتهى حياة شاب نابه ناجح و محبوب فى مقتبل العمر و يخلف وراءه ولدين و زوجة و أم مكلولة للحزن و كسرة القلب ؟ الله يرحمه".