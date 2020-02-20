شاهد.. باسم سمرة يعتدي على محمد رمضان أمام الجمهور

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محمد فضل

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء الفنان باسم سمرة على الفنان محمد رمضان عبر دفعه بيده أثناء إحيائه حفلًا لإبعاده عن طريقه.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على "إنستجرام"، باسم سمرة وهو يدفع محمد رمضان بيده بشدة لإبعاده عن طريقه، وكاد أن يرد بدفعه محمد رمضان لكن ووقوف طفل أمامه ليسلم عليه حال بينهما.

ولم يحدد ناشر الفيديو المناسبة التي التقط فيها الفيديو أو وقته، بينما نشره النشطاء بشكل واسع، ما بين مؤيد ومعارض لما حدث.

وعلق أحد ناشري الفيديو قائلًا :« باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه ؟".

وواجه محمد رمضان أزمات متعاقبة مؤخرًا بدأت من الطيار المفصول الذي رفع قضية ضده وطالبه بتعويض 25 مليون جنيه، فيما وقعت خلافات أيضًا بين الفنان والشيف ناصر البرنس صاحب مطعم "كبدة البرنس"، بسبب تصوير "رمضان" مشاهد له دون استئذان الأول الذي زعم أنه اتصل بالمنتج فهدده وطالبه بالصمت.


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