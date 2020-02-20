نائب: «المهرجانات» تشوه الذوق العام والتراث الفني

اجتماع مهم في مجلس الوزراء بشأن سد النهضة
حذف اسم السلطان قابوس من النشيد الوطني
كأس السوبر.. بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك
الأزهر: الهجوم على مقهيين بألمانيا «إرهاب موجه» من اليمين المتطرف
الأهلي يتقدم بهدف على الزمالك والحكم يلغيه
فيديو.. بلطجية يقتحمون منزلاً ويلقون بشخص من البلكونة بالإسكندرية
أول صور من خطوبة شيما الحاج لرجل أعمال مشهور
انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة
ضبط تشكيل عصابي من 7 محافظات بينهم مسؤولين
رفض صديقها الاعتذار لها.. فأبلغت عن إصابته بـ «كورونا»
حسن علام- متابعات
فجر
05:14
شروق
06:37
ظهر
12:14
عصر
15:25
مغرب
17:51
عشاء
19:21