نائب: «المهرجانات» تشوه الذوق العام والتراث الفني

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طالبت النائبة سارة صالح، عضو لجنة إعلام مجلس النواب، بضرورة ضبط المشهد العام، لافتة إلى أن أغانى المهرجانات لها تأثيرها الضار على الشباب المصري.

وطالبت صالح في تصريحات صحفية،  نقابة المهن الموسيقية باتخاذ موقف واضح تجاه ما ينشر من أغانٍي تحت مسمي المهرجانات.

وتابعت: "أن الذوق العام تراث فني، له تأثير كبير خلال العشر سنوات الاخيرة"، منوهة أانه لابد من وقفة واضحة من أجل إيقاف، ما ينشرونه من إسفاف".

وأعلنت عن نيتها بتقديم طلب إحاطة بمجلس النواب ضد مطربى المهرجانات، مؤكدة أن دورهم كمجلس نواب، محاربة هذا الأمر والحد من انتشاره.


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